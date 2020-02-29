https://static.news.ru/photo/359ca8fa-5b20-11ea-99c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тарас Прохасько/Taras Prochaśko/facebook.com

Старания украинских властей по развитию национального языка и борьбе с наследием Советского Союза не остановили русификацию страны, заявил украиноязычный писатель Тарас Прохасько.

Прозаик остался недоволен, что «пропаганда и просвещение» последних лет не принесли результатов и страна продолжила «терять украинскость» под культурным влиянием Москвы.

На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная. Всё идёт к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной, — цитирует Прохасько РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в феврале киевская полиция возбудила уголовное дело против телепродюсера Елены Еремеевой, которая призналась, что канал «1+1» не снимает мелодрамы на украинском языке, поскольку он не подходит для серьёзных фильмов.