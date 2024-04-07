Прогремевший в Тбилиси взрыв унес жизни двоих человек Два человека скончались при взрыве на стрельбище в Тбилиси

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Два человека стали жертвами взрыва, прогремевшего на стрельбище в Тбилиси, еще четверо получили ранения, их увезли в каретах скорой помощи, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на данные МВД. Инцидент произошел на улице Бочорма на территории частного стрельбища Battleground. На месте ЧП работают пожарные, а также представители патрульной и криминальной полиции.

В результате взрыва, произошедшего на стрельбище магазина Battleground на улице Бочорма, N 12 в Тбилиси, погибли два гражданина и получили ранения четверо, — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме в Тбилиси прогремел взрыв, в результате чего эвакуировали 93 семьи. Инцидент произошел утром 14 марта. Пострадавших, как сообщали власти, нет. Взрыв произошел на первом этаже здания, в помещении магазина, в котором делали ремонт. Возможной причиной ЧП называли утечку газа.

В начале февраля грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в РФ. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты и в самой Грузии.

В марте в Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Лондон Молл» на улице Коллонтай после анонимного сообщения с угрозой взрыва. СМИ писали, что неизвестный мужчина заявил об оставленной в здании ТЦ взрывчатке.