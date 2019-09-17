https://static.news.ru/photo/53f34eb4-d932-11e9-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Albinfo/wikipedia.org/CC BY 4.0

Проекты Трансадриатического (ТАР) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов практически завершены. Об этом сообщил заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.



Он выразил надежду, что стране удастся «достичь логического завершения этих проектов», являющихся частью «Южного газового коридора», совместно с партнёрами. Гаджиев подчеркнул, что введением в эксплуатацию этих газопроводов Азербайджан внесёт вклад в «обеспечение энергетической безопасности Европы».

На международном энергетическом рынке Азербайджан считается надёжным партнёром, — заявил он.

TANAP и TAP будут использоваться для доставки газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

Ранее News.ru писал о том, что Россия и Монголия создадут совместную рабочую группу для оценки перспектив строительства газопровода из РФ через территорию восточноазиатской страны в Китай.