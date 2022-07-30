Продюсер телеканала «Ю» снялась в порно на фоне священного места в Армении Продюсер телеканала «Ю» Смаржевская записала порноролик на фоне священной в Армении крепости Эребуни

Фото: скриншот с видео/vk.com

Креативный продюсер телеканала «Ю» и шеф-редактор телеканала «Пятница» Татьяна Смаржевская снялась в порноролике на фоне священной армянской крепости Эребуни, передает Telegram-канал BAZA. Видео выложили на одном из порносайтов, сейчас оно уже удалено. В мэрии Еревана сообщили, что полиция уже начала проверку и что участники записи, а также «возможные организаторы» понесут ответственность.

Пользователи соцсетей в Армении обвинили в съемках порновидео Татьяну Смаржевскую — креативного продюсера телеканала «Ю» и шеф-редактора телеканала «Пятница». Разгневанные люди в соцсетях просят писать комментарии с просьбой уволить Смаржевскую в аккаунтах «Ю» и «Пятницы», а также «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал «Пятница», — передает Telegram-канал.

Сама Смаржевская пока не комментирует инцидент, ее аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) удален.

28 июля в Сети распространилось видео, на котором подросток справил нужду на кладбище с фразой «слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». В другом ролике парень обнимался и целовался с другом на фоне захоронения. Еще на нескольких видео, опубликованных молодым человеком в соцсетях, он танцует тверк на могиле ветерана.

После того как история получила широкий общественный резонанс, подросток принес извинения своей аудитории и пообещал «больше так не делать». По его словам, он не думал, что делает, а «просто хотел просмотров». 28 июля подростков задержали.