«Проблем в Крынках уже не будет»: главные события в зоне СВО 5 декабря WarGonzo: ВДВ РФ закрепляются в Крынках, ВСУ находятся под обстрелом

Фото: МО РФ

ВС РФ перешли в контратаку под Вербовым, десантники продолжают сдерживать морпехов ВСУ в Крынках и зашли в село, российская армия завладела инициативой под Бахмутом (Артемовском). Какие еще важнейшие события происходят в зоне СВО 5 декабря?

Ситуация в Запорожье 5 декабря. Что происходит в Работино, Новопрокоповке и Вербовом

Украинские войска не прекращают попыток атаковать на Запорожском направлении. По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ при поддержке артиллерии и дронов атаковали утром 5 декабря к западу от Работино, около Новопрокоповки и северо-западнее Вербового. Все атаки были безуспешными.

После этого, по данным политика Олега Царева, ВС РФ смогли контратаковать на контуре Работино-Копани-Новопрокоповка-Вербовое. Силы ВДВ оттесняют украинские войска к северу, ведут штурм опорных пунктов ВСУ в посадках у Работино.

«Украинское командование в утренней сводке признало, что инициатива на Запорожском фронте за армией России», — отмечает Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идут атаки под Угледаром 5 декабря

По данным Царева, российские войска начали атаковать ВСУ в районе Угледара.

«Украинские ресурсы сообщили о внезапных штурмах армии России на Угледарском участке. В случае продвижения наших сил в Марьинке, наши военные имеют шансы выйти в тыл Угледарской группировки ВСУ. К слову, ВСУ пытаются заводить на окраины Марьинки подкрепления. Там продолжаются бои», — пишет Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Ситуация на Херсонском направлении. Что происходит в Крынках 5 декабря

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в населенном пункте Крынки остается эпицентром наиболее ожесточенных боев на Херсонском направлении. Как указывает Царев, ВСУ «с поразительной настойчивостью» пытаются продвигаться на юг к лесопосадкам, несмотря на постоянный огонь российской артиллерии, хотя на текущий момент успеха не имеют. Кроме того, украинцам удается поддерживать логистику через Днепр и присылать пополнения.

WarGonzo также отмечает, что интенсивность атак в районе Крынок выросла, поскольку ВСУ смогли получить подкрепления.

«Говорить о том, что для ВС РФ этот участок не представляет проблем уже не будет. Украинские позиции в самом селе под обстрелами», — констатируют военкоры.

Telegram-канал «Военная хроника» уточняет: из-за больших потерь ВСУ в Крынки продолжается переброска 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Ранее там находились 36-я и 38-я бригады и 503-й отдельный батальон морпехов ВСУ.

Канал «Дневник Десантника» уточняет, что российская 104-я дивизия ВДВ закрепилась на окраинах Крынок и противостоит украинским морпехам.

Telegram-канал «ТРИБУНАЛ» сообщил, что ВС РФ в Крынках взяли в плен морских пехотинцев противника из 35-й бригады.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ситуация на Бахмутском направлении 5 декабря

Российская армия штурмует ключевые опорные пункты ВСУ к северу и югу от Бахмута. По данным Олега Царева, идет штурм укрепрайона на высотах над Клещеевкой к югу от города. ВС РФ расширили плацдарм к северу от города в районе Хромово. Сообщается о продвижении российских войск к Часову Яру и установлении огневого контроля над трассой Часов Яр — Краматорск.

«Военная хроника» уточняет, что ВС РФ продвигаются к трассе на Часов Яр в районе Богдановки, однако после нескольких быстрых атак продвижение замедлилось.

«В этом районе со второй половины дня 5 декабря идут интенсивные бои, активно работает артиллерия с обеих сторон, ВСУ задействуют часть резервов для сдерживания атак, активно применяют кассетные боеприпасы», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что происходит на Харьковском направлении 5 декабря

По данным канала «Военная хроника», в районе Купянска линия боевого соприкосновения остается относительно стабильной. Не сумев оттеснить ВС РФ, украинские войска начали перегруппировку. Они стянули в этот район около 20 различных подразделений с разных участков фронта.

«Линия основных боев по-прежнему проходит через Кисловку/Котляровку на юго-востоке и Синьковку на северо-западе», — сообщает военно-аналитический канал.

Олег Царев подтверждает эту информацию. По его словам, под контролем ВС РФ находится примерно половина села Синьковка. Российские войска стараются усложнить логистику противника.

«Стрелковые бои идут на минимальных дистанциях», — пишет Царев.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

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