Призывы к насилию закончились для троих белорусов заключением под стражу

https://static.news.ru/photo/2dfc3652-8ef4-11eb-9f71-96000091f725_660.jpg Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Троих жителей белорусского Могилёва заключили под стражу из-за подстрекательств к насилию против сотрудников милиции, рассказали в СК республики. В ведомстве добавили, что в марте 2021-го задержали 26-летнего уроженца города, в разных Telegram-чатах призывавшего к агрессии в отношении стражей порядка.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 16 ст. 364 «подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников милиции в целях воспрепятствования их законной деятельности». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего и 21-летнего жителей Могилёва, которые в конце января этого года записали видеоролик, содержащий обращение с призывами массового выхода граждан на улицы города и применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, разместив его в одной из популярных социальных сетей, — говорится на официальном сайте СК Белоруссии.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений. На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику, писал NEWS.ru.