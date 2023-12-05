Призыв женщин в ВСУ: пойдут ли украинки на фронт, смогут ли воевать с ВС РФ Депутат Рады Безуглая призвала украинок вступать в ВСУ и отправиться на фронт

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинских женщин призвали вступать в ВСУ и отправляться на фронт в составе боевых частей. Хотят ли они воевать на передовой, как относятся к инициативе, сколько женщин в украинской армии, готовы ли ВС РФ сражаться с женщинами, были ли подобные случаи раньше?

Кто предложил отправить женщин на фронт

Депутат Марьяна Безуглая, замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, в своих соцсетях объявила, что «в 2024 году лучшее волонтерство — идти служить в ВСУ». По ее словам, украинской армии сейчас нужна не волонтерская помощь, а солдаты.

«Дорогие мобилизованные военнослужащие, вы же хотите, чтобы к вам подразделение пришло пополнение? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А они говорят — „но я же доначу, я волонтер, я держу фронт тут“. Потому и написала: лучшее волонтерство в 2024 году — идти в ВСУ. Это касается и женщин», — объявила депутат в своих соцетях.

Нардеп подчеркнула, что сама она была мобилизована и прошла службу в 2015 году. Ранее Безуглая отметилась активной критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого она обозвала «обиженкой».

Хотят ли украинки на фронт

Украинцы и украинки в соцсетях резко негативно восприняли призыв Безуглой идти в ВСУ и отправиться на фронт, назвав ее «безмозглой» и напомнив, что ее коллеги-депутаты остаются защищены «бронью» от мобилизации.

«Мы уже и женщин отправляем? Дорогая, своих коллег отправьте... Будут сидеть, жиром заплывать, а женщины пусть воюют... Безмозглая», — ответила пользователь Наталка.

Другие читатели напомнили Марьяне, что в 2015 году в Донбассе конфликта таких масштабов, и она никогда не сталкивалась с тем, что происходит на фронте сейчас. Многие на русском и украинском языках призвали ее «подать пример». Но прежде всего украинцы возмущены тем, что на Украине остается огромное количество мужчин с «бронью».

«В „Приватбанке“ и „Ощадбанке“ (госструктуры) работают более 10 тысяч мужчин. У всех есть бронь. Десятки тысяч мужчин на таможне и в налоговой. Сотни тысяч мужчин за рубежом, в основном молодежь (которых можно депортировать назад на Украину при желании нашей власти). Почему сейчас на фронте в основном мужчины, которым от 40-50 лет?» — возмутился Виктор Крупинин.

«Марьяна, все эти идеи, возможно, зайдут обществу — после того как мобилизуют держиморд из Офиса Президента, Верховной Рады, Кабмина, всех без исключения министерств, ведомств, учреждений, облгосадминистраций и т. д... и их детей! Потому что госслужащие должны быть примером для остальных», — заявила Татьяна Зубанова.

Сколько женщин в украинской армии

По официальным данным, количество женщин в Вооруженных силах Украины составляло на начало мая 2023 году порядка 60 тысяч человек. Об этом представитель Минобороны Украины сообщила на круглом столе «Женщины в армии». Из них военнослужащими было почти 43 тысячи женщин — в 2,5 раза больше, чем в 2014 году. А количество женщин-офицеров с начала конфликта в Донбассе выросло в 7 раз — до 7,4 тыс.

В Минобороны Украины подчеркивали, что женщинам в ВСУ обеспечено «равноправие»: они могут быть гранатометчицами, бойцами мотопехоты, пулеметчицами, снайпершами и выполнять другие задачи. При этом на службы готовы принимать женщин в возрасте от 18 до 60 лет (ранее брали лишь до 40).

Фото: МО Украины

Будут ли ВС РФ сражаться с женщинами

В 2023 году многочисленные источники отмечали подготовку Киева к возможной мобилизации женщин. В сентябре на Украине всех женщин-медиков обязали к 1 октября встать на воинский учет. Для врачей разных специальностей была ограничена возможность выезда за рубеж.

Позже в октябре региональным отделениям Нацполиции Украины приказали составить списки женщин-полицейских, которых собирались учить на операторов БПЛА. В ноябре в украинских военкоматах начали собирать с местных предприятий списки мужчин и женщин, которым присваивались воинские специальности, сообщили источники на украинской стороне Telegram-каналу RusPanorama.

В ноябре 2023 года российские Telegram-каналы со ссылкой на военнослужащих сообщали, что число украинок в рядах ВСУ на линии соприкосновения увеличилось. В каналах публиковали кадры стелами погибших девушек в форме ВСУ в окопах в ходе боестолкновений.

Telegram-канал «Военная хроника» называл несколько причин, по которым украинские войска начали задействовать женский состав в боях: высокие потери, сложности с проведением ротации, нехватка новобранцев и кризис с резервами.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что думают эксперты

В случае массовой мобилизации женщин на Украине российским войскам придется столкнуться с ними в бою, констатировал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил негативный исторический опыт участия женщин в боевых действиях.

«В нашей истории был похожий трагический опыт, когда после революции 1917 года сформировали женский батальон смерти. Он был создан для того, чтобы поддержать патриотический дух армии и устыдить русских мужчин, отказывавшихся воевать. В целом на ход событий это никак не повлияло», — указал он.

Дандыкин предположил, что на призыв Марьяны Безуглой могут откликнуться некоторые украинки, но вряд ли их будет много.

«Некоторые мечтают о славе, кто-то, чтобы покрасоваться в форме. Но этот настрой сохранится лишь до первого боя. <...> В случае мобилизации нашим войскам действительно придется воевать с женщинами. К сожалению, во время боев пол не важен, раз взял в руки оружие — значит готов к последствиям. Если не убьешь ты, убьют тебя», — напомнил военный эксперт в комментарии для NEWS.ru.

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