Пограничная миссия: ОДКБ позвали помирить киргизов и таджиков Бишкек предложил отправить миротворцев на границу с Таджикистаном. Но Москва не спешит говорить «да»

Фото: Официальная группа ОДКБ ВКонтакте

Cовместное учение с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» в Таджикистане

Киргизия в лице министра обороны Бакытбека Бекболотова предложила разместить военный контингент ОДКБ на «спорных участках» границы с Таджикистаном, где с конца сентября сохраняется повышенная напряженность. Порой доходит до перестрелок, и, разумеется, стороны обвиняют друг друга в провокациях. На этом фоне Бекболотов заявил, что «мира и спокойствия не будет, пока между кыргызами и таджиками не встанет третейский судья». В ОДКБ пока не отреагировали на инициативу Бишкека. Поможет ли она в урегулировании сложных отношений между соседями, разбирался NEWS.ru.

Примечательно, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эти дни как раз находился с визитом в Душанбе. При этом заявления из Бишкека там комментировать не спешат. Эксперты полагают, что в этом вопросе Организация Договора о коллективной безопасности, которую в регионе ассоциируют с Москвой, столкнулась с непростой дилеммой. Если Москва не отреагирует на предложение министра обороны Киргизии, то даст повод своим критикам обвинить её в неспособности к миротворчеству. А если позволит вовлечь себя в решение запутанного пограничного спора, то рискует потерять доверие как Душанбе, так и Бишкека.

Между тем ситуация не может не вызывать опасений: в конце сентября на границе двух стран произошли самые крупные столкновения за всю историю киргизо-таджикских пограничных противоречий. По данным из различных источников, в них погибли 133 человека с обеих сторон, несколько сот получили ранения, около 140 тысяч местных жителей было эвакуировано.

Фото: jscsto.org Станислав Зась

Обращение к ОДКБ последовало чуть ли не сразу после того, как Киргизия сама же отказалась от проведения на своей территории учений организации «Нерушимое братство» (до этого плановые учения проигнорировала и Армения). Многие эксперты из стран-участниц уже предрекали ни много ни мало «скорый распад» ОДКБ. Но неожиданно глава Минобороны Киргизии Бакытбек Бекболотов фактически дезавуировал эти слухи, заявив, что ОДКБ по силам добиться прекращения огня, а затем проконтролировать отвод тяжёлого вооружения от границы. После этого, говорит киргизская сторона, можно будет перейти к решению третьей задачи: делимитации границы.

Если уж действительно говорить о миссии ОДКБ, то она будет иметь смысл, если разместится на киргизско-таджикской границе долговременно и масштабно, охватив все спорные участки, а не приехав на короткий срок, как этого хотят киргизские власти. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил учёный-востоковед Александр Князев.

Начинается движение в сторону принятия единственно верного решения о привлечении сил ОДКБ. Но это должно произойти не на кратковременной основе, как предлагают в Бишкеке. Необходимо создание демилитаризованной зоны с введением существенного контингента ОДКБ. Все вооруженные силы и силовые структуры обеих стран из этой зоны следует вывести. Только в этом случае можно будет постепенно снимать там напряжение. Конфликтные ситуации здесь провоцирует не только местное население на бытовом уровне, но и военнослужащие этих стран. Контроль за демилитаризованной зоной следует осуществлять только силам ОДКБ. Они должны присутствовать даже на демаркированных участках границы, поскольку провокации могут возникать и на них. Александр Князев профессор факультета международных отношений СПбГУ, специалист по Центральной Азии

Власти Таджикистана предложение соседей проигнорировали. С прибывшим в Душанбе генсеком ОДКБ Станиславом Засем таджикское руководство, судя по официальным сообщениям, обсуждало исключительно вопрос укрепления границы с Афганистаном.

Фото: Официальная группа ОДКБ ВКонтакте Совместное учение с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» в Таджикистане

ОДКБ в состоянии ситуативно предотвратить вооружённые столкновения между киргизами и таджиками, но кардинально решить сложную пограничную проблему она не сможет, считает таджикский политический обозреватель Негматулло Мирсаидов.

Если граница не определена, то где будут находится силы ОДКБ? Скорее всего, они будут ориентироваться на советскую карту 1989 года. Но она не устраивает Таджикистан, поскольку за десятилетия советской власти очень многие таджикские земли были переданы Киргизии чисто по экономическим соображениям. Тогда строящимися объектами в этих местах пользовались обе стороны. По Алма-Атинской декларации 1991 года (соглашение 11 стран о целях и принципах СНГ, подтвердившее Беловежское соглашение и прекращение существования СССР. — NEWS.ru) за основу принимались недавние карты, и получилось так, что объекты, пастбища, водные ресурсы в приграничных зонах перешли под контроль или той, или другой страны. В итоге у нас возникло много спорных вопросов по транспортным коммуникациям и другим объектам. Многие из них остались на киргизской территории, хотя в советские годы мы пользовались ими сообща. Теперь необходимые для жизнедеятельности дороги и пастбища для нас закрывают, — отметил Мирсаидов в беседе с NEWS.ru.

По мнению таджикского эксперта, стабильность в пограничные районы принесут лишь кардинальные изменения по воле двух стран: создание зоны экономического сотрудничества и свободного перемещения. Любое присутствие военных приведёт к вспышкам напряжённости, поэтому зона должна быть демилитаризована. Мир должен в ней держаться не на штыках, а на взаимовыгодном сотрудничестве проживающих здесь людей. А с учётом их интересов можно будет постепенно и аккуратно определить границу, убеждён Мирсаидов.

Фото: jscsto.org Cовместное учение с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» в Таджикистане

В Киргизии многие также отнеслись скептически к инициативе собственного министра обороны. Здесь хорошо помнят молчание военного ведомства после того, как генсек ОДКБ Зась предлагал обеим странам помощь в январе нынешнего года.

И тогда было непонятно, и сейчас: на какой основе третейский судья может добиться компромисса между странами, — полагает киргизский политолог Анвар Акматов. — Допустим, Москва предложила советские карты. Во-первых, за какой год? В советский период Киргизия и Таджикистан сперва были автономными республиками, потом получили статус союзных. Границы менялись. Если брать Алма-Атинскую декларацию, то границы определяются в постсоветских странах по образцу 1991 года. Но Москве — при всём к ней уважении в киргизском обществе — сложно здесь быть арбитром после 2014 года.

По мнению Акматова, миротворческая миссия потребует больших военно-политических усилий и нелёгких организаторских решений — например, о том, на территории какой страны расположится её штаб. Ни одна сторона не воспримет как должное, если командование миссии будет постоянно находиться на территории «противника». Представители каких государств войдут в миротворческий контингент, насколько этим людям будет легко найти общий язык с местным мусульманским населением в сельской местности? А как отнесутся к такой миссии политические партнёры Бишкека и Душанбе в Пекине, Вашингтоне, Анкаре, Исламабаде, Дели? Третейская роль Москвы породит множество трудноразрешимых вопросов, по своему характеру не менее сложных, чем пограничный спор двух государств, отметил в беседе с NEWS.ru киргизский политолог.

Фото: jscsto.org Cовместное учение с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022» в Таджикистане

К тому же у ОДКБ нет опыта разрешения межгосударственных противоречий, прекращения межнациональных вооружённых конфликтов. При этом эксперты признают: пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном соткан из такого множества политических, экономических, исторических аспектов, что без внешних арбитров в его разрешении все же не обойтись. Но к арбитру в данном случае требования будут предъявляться повышенные. У него должен быть не только авторитет, но и умение действовать аккуратно в отношении обеих сторон. Например, не навязывать республикам советские карты определенного периода, а предложить им самим договориться, какие документы взять за основу при делимитации границ. Таким посредником могла бы выступить Россия, широко распахнув перед соседями двери своих архивов.

Прим этом любая оплошность угрожает привести к потере авторитета посредника и к разочарованию сторон. По мнению некоторых собеседников NEWS.ru, «в определенных мировых политических центрах особо не скрывают, что только и ждут, когда Москва совершит такую ошибку, втянувшись в центральназиатские проблемы через ОДКБ».