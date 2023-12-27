Приднестровский политик рассказал о дискриминации русского языка в Молдавии Спикер парламента Приднестровья: Кишинев закрывает русскоязычные школы и СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Молдавия активизирует усилия по выходу из СНГ и сближению с Евросоюзом, заявил NEWS.ru спикер парламента Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов. По его словам, этот процесс сопровождается антироссийской риторикой. Ранее Евросоюз объявил о запуске переговоров с Молдавией о приеме в свой состав.

Молдавскими властями закрыты телеканалы на русском языке, закрыт доступ к сайтам российских информагентств. На недавних местных выборах кандидатам запретили в СМИ выступать на русском, закрывают русские школы, — перечислил спикер парламента.

Как отметил Коршунов, большое давление испытывают на себе русскоязычные жители Молдавии, работающие в государственных структурах республики.

Парламент Республики Молдова готовит закон о том, чтобы все нормативно-правовые акты, в том числе законы и постановления правительства, публиковать только на румынском языке, — рассказал Коршунов.

В середине декабря Евросоюз объявил о запуске переговоров о приеме Украины и Молдавии в свой состав. Одновременно в правительстве Молдавии ранее заявляли о планах денонсации более чем 100 из 282 договоров, заключенных в рамках СНГ, в котором республика пока состоит. В частности, сообщалось, что парламент Молдавии готовится к денонсации соглашений о борьбе с терроризмом и коллективных силах по поддержанию мира в Содружестве.

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию самой большой угрозой для национальной безопасности республики. Также, по ее словам, Кишинев «покончил с энергетической зависимостью» от Москвы. При этом Национальное бюро статистики в среду сообщило, что русский как язык обучения выбрал для себя каждый пятый школьник Молдавии.