Причастных к беспорядкам лидеров и участников ОПГ арестовали в Казахстане

В Казахстане арестовали лидеров и участников организованных преступных групп (ОПГ), причастных к организации массовых беспорядков в стране в январе, сообщает Tengrinews. У задержанных изъяли оружие и боеприпасы. Полицейская операция проходила в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде.

Задержаны и привлекаются к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4–7 января, — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, на данный момент арестованы уже 792 подозреваемых в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками и развернуть миротворческую операцию. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.