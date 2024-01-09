При пожаре в перинатальном центре в Баку погибли 4 новорожденных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела четырех детей обнаружили спасатели при тушении пожара в перинатальном центре Баку, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана, МЧС и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями. Еще три человека госпитализированы с отравлением дымом. Остальных находившихся в клинике пациентов и медперсонал эвакуировали. Возгорание удалось ликвидировать в кротчайшие сроки.

С глубочайшим сожалением отмечаем, что в отделении интенсивной терапии новорожденных медцентра были обнаружены тела четырех детей, проходивших лечение, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар произошел в родильном отделении Республиканского перинатального центра на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района Баку под утро 9 января. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные бригады.

По факту случившегося Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также халатность, повлекшая смерть двух и более лиц.