Президенты трех стран открыли газопровод в Сербии Вучич, Радев и Алиев открыли газовый интерконнектор между Сербией и Болгарией

Фото: president.az

Ильхам Алиев, Румен Радев и Александар Вучич

Президент Сербии Александр Вучич, его болгарский коллега Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия межсистемного газопровода в городе Ниш, который соединит Сербию с Болгарией и станет альтернативой российскому каналу поставок, сообщает агентство Tanjug. Глава делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре отметил, что благодаря этому проекту регион освободит себя от газовой зависимости от России.

Европейский союз уверенно поддержал данный проект, который позволит диверсифицировать источники снабжения энергией Сербии. Таким образом заканчивается полная зависимость от российского газа, — сказал Жофре.

Радев назвал интерконнектор «символом развивающихся технологий, укрепляющегося сотрудничества Сербии и Болгарии». Он уверен, что проект привлечет новые инвестиции.

Мы меняем энергетическую карту Европы. Интерконнектор — это гарантия диверсификации. И гарантия не только для наших стран, но и для региона, — заметил Радев.

Алиев сообщил, что Баку направил в Европу около половины азербайджанского газового экспорта в 2023 году. Речь идет об объемах около 12 млрд кубометров газа.

В январе президент Азербайджана опроверг сообщения о перепродаже российского газа третьим странам через Баку. Он подчеркнул в интервью азербайджанским телеканалам, что это информационная манипуляция. По словам президента, впервые об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, после чего данная версия начала гулять в прессе.