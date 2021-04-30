Президенты Таджикистана и Киргизии обсудили меры по деэскалации конфликта

https://static.news.ru/photo/ab5fd762-a9ba-11eb-bf93-96000091f725_660.jpg Садыр Жапаров Фото: facebook.com/SadyrJaparov1968

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в пятницу, 30 апреля, провели телефонные переговоры и обсудили меры по деэскалации конфликта, возникшего на границе государств. Данная информация была обнародована на портале лидера Киргизии.

Отмечается, что разговор политиков получился конструктивным. Они провели диалог в духе добрососедства. Беседа была построена на принципах взаимного уважения территориальной целостности. Рахмон и Жапаров договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая.

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы, — заявили в пресс-службе президента Киргизии.

Инцидент на баткенском участке границы возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон. Со стороны Киргизии, по последним сведениям, погиб 31 человек. Таджикистан потерял троих граждан. Россиян среди погибших или пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 29 апреля было отмечено очередным обострением на киргизско-таджикской границе. Ему предшествовали многодневные перепалки — как словесные, так и на уровне военных провокаций, — однако к вечеру эскалацию вроде бы удалось редуцировать.

Возобновление застарелого конфликта началось близ водораспределительного пункта «Головной» — и Киргизия, и Таджикистан считают его своим. Проблема приобрела ещё большую актуальность в прошлом году, когда вся Центральная и Средняя Азия стали страдать от нехватки воды из-за обмельчания водохранилищ.