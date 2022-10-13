Президенты Киргизии и Таджикистана не пожали друг другу руки Президенты Киргизии и Таджикистана не пожали друг другу руки перед встречей с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с главой российского государства Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Отмечается, что Рахмон пожал руку только российскому лидеру, но не киргизскому коллеге.

Первым на встречу с Путиным пришел Жапаров, лидеры кратко пообщались «на ногах». Затем вошел Рахмон, пожал руку Путину и сел на свое место, — сказано в сообщении.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обстрелах погранзастав. 16 сентября Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня, но на следующий день киргизская погранслужба заявила об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.