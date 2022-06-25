Президенту Узбекистана могут продлить срок полномочий до семи лет

Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шавкат Мирзиёев

Срок полномочий президента Узбекистана может быть продлён до семи лет, говорится в проекте закона о внесении изменений и дополнений в конституцию республики, опубликованном парламентской газетой «Народное слово».

Согласно действующей редакции Основного закона Узбекистана, президент избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования. Срок его полномочий в настоящее время составляет пять лет.

Кроме того, в число поправок входит предложение о запрете в республике смертной казни. В проекте подчёркивается, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Смертная казнь как высшая мера наказания в Узбекистане не применяется с 2008 года.

В число поправок входят также положения о сохранении и развитии связей с соотечественниками за рубежом и невозможности высылки гражданина Узбекистана из страны или выдачи его другому государству. В общей сложности в проекте содержится более 200 изменений в конституцию. В настоящее время идёт их всенародное обсуждение, которое продлится до 4 июля.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести конституционную реформу через референдум. По его словам, в этом случае основной закон страны станет по-настоящему народным.