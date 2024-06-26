Президенту Киргизии пришлось извиняться за помолвку племянницы

Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров раскритиковал будущего зятя после того, как тот сделал помпезное предложение руки племяннице главы государства в ущелье близ Бишкека. По его словам, которые приводит «Кабар», будущий родственник не должен был подставлять президента.

Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение, — сказал Жапаров.

Ранее в Сети появилось видео, как племяннице Жапарова «Мисс Кыргызстан-2020» Лазат Нуркожоевой делают предложение руки и сердца. В ущелье пара прилетела на вертолете. На месте был организован праздник с салютом. В ответ на предложение модель ответила «да». Ролик вызвал бурную критику в соцсетях.

Ранее 19-летняя фигуристка Александра Трусова призналась, что фигурист Макар Игнатов сделал ей предложение в тот момент, когда ее на фоне разведенного Дворцового моста снимал фотограф. Девушка поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления и предложила угадать, когда будет свадьба. Многие выразили уверенность, что торжество будет в августе.

Под венец собрался и 61-летний российский певец Григорий Лепс. Он сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб. Лепс уже неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Так, пара была замечена на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.