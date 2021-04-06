Президенту Казахстана вкололи «Спутник V»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали.
Он отметил, что процедура прошла успешно.
После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет, — написал Уали в Facebook.
По его словам, Токаев убежден, что лишь массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус в Казахстане, а также снять все ограничения и вернуться к нормальной жизни.
Уали подчеркнул, что глава государства призвал всех граждан пройти вакцинацию при первой же возможности.
Ранее Токаев поручил правительству и исполнительным органам на местах обеспечить поставки вакцин из-за рубежа, наладить отечественное производство и организовать иммунизацию населения.
В ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил наращивание усилий в борьбе с пандемией, в том числе использование в республике российской вакцины «Спутник V», писал NEWS.ru.