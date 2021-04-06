Президенту Казахстана вкололи «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/0f484ac0-96ce-11eb-8f0c-96000091f725_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: AkordaPress/facebook.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали.

Он отметил, что процедура прошла успешно.

После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет, — написал Уали в Facebook.

По его словам, Токаев убежден, что лишь массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус в Казахстане, а также снять все ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Уали подчеркнул, что глава государства призвал всех граждан пройти вакцинацию при первой же возможности.

Ранее Токаев поручил правительству и исполнительным органам на местах обеспечить поставки вакцин из-за рубежа, наладить отечественное производство и организовать иммунизацию населения.

В ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил наращивание усилий в борьбе с пандемией, в том числе использование в республике российской вакцины «Спутник V», писал NEWS.ru.