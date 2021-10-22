Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В 08:00 по местному времени (06:00 мск) в Узбекистане открылись 9925 избирательных участков, где граждане страны смогут проголосовать за будущего лидера страны. Более тысячи международных наблюдателей от стран-членов СНГ, ШОС, ОБСЕ и ЮНЕСКО будут следить за соблюдением законности плебисцита, сообщает ТАСС.

Свои голоса в поддержку кандидатов на пост президента смогут отдать и те узбекистанцы, которые проживают за пределами государства. Для них более 100 избирательных участков будут работать в диппредставительствах страны по...