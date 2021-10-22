Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
11:40, 24 октября 2021
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися после того, как явка превысила планку в 33%, приводит РИА Новости слова зампредседателя Центризбиркома Бахрома Кучкарова.
По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя, или 33,6 процента от общего списка, — отметил он.
Наблюдатели от СНГ пока не зафиксировали каких-либо нарушений на выборах, заявил глава миссии, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В целом складывается неплохое впечатление, всё идёт организованно. Достаточно высокая явка. Пока каких-то нарушений мы не выявили. Мы спрашивали у местных наблюдателей, были ли какие-то жалобы, замечания, — нет,— приводит его слова ТАСС.
На выборах проголосовали все пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей.
Ранее стало известно, что от Народно-демократической партии Узбекистана выдвинута заместитель председателя политсовета Максуда Ворисова. Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») предложила кандидатуру своего лидера Бахрома Абдухалимова. Демократов из «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») представляет Алишер Кодиров, а Экологическую партию — Нарзулло Обломурадов. Либерально-демократическая партия выдвинула в президенты Мирзиёева. На прошлых президентских выборах, которые прошли в 2016 году, он одержал уверенную победу.