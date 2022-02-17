Зеленского пригласили выступить на сессии Европарламента

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который является автором идеи закрепить за Украиной право считать борщ исключительно национальным блюдом, заявил, что всех жителей страны объединяет именно этот вариант супа, поэтому его цель — добиться включения борща в список мирового наследия ЮНЕСКО, об этом сообщили в Telegram-канале «Политика Страны». С монологом на эту тему, в ходе которого шеф-повар пообещал при помощи борща «победить» россиян, он выступил в эфире передачи «Марафон единения».

Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле, уже борщ нас объединяет. <...> Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во...