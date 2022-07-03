Президент Узбекистана сообщил о жертвах в ходе беспорядков в Нукусе Президент Узбекистана Мирзиеев сообщил, что по итогам протестов в Нукусе есть жертвы

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Шавкат Мирзиеев

По итогам протестов в столице республики Каракалпакстан Нукус в Узбекистане есть жертвы, сообщил глава государства Шавкат Мирзиеев. Он уточнил, что погибшие есть как среди мирного населения, так и среди сотрудников правоохранительных органов. Ранее Мирзиеев еще раз приехал в Нукус после акций протестов, прошедших в городе 1 июля.

К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, – процитировал Мирзиеева его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

1 июля в столице узбекистанского региона Каракалпакстан мирные жители вышли на митинг против принятия поправок, которые лишают нацреспублику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана.

После этого Верхняя и нижняя палаты узбекистанского парламента поддержали указ президента страны Мирзиеева, согласно которому на территории автономной Республики Каракалпакстан вводится чрезвычайное положение (ЧП).