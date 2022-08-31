Президент Узбекистана обвинил СССР в уничтожении «достояния нации» Президент Узбекистана Мирзиёев: СССР виноват в уничтожении 100 тысяч узбеков

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Шавкат Мирзиёев

Власти СССР ответственны за уничтожение «достояния нации» — 100 тысяч узбеков, которые могли привести республику к независимости, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. При посещении комплекса памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси» он напомнил о масштабных репрессиях и расстрелах в советскую эпоху, его слова приводит сайт президента.

Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны, — заявил Мирзиёев.

Он назвал погибших величайшими героями, способными освободить свою Родину.

31 августа в Узбекистане отмечается День памяти жертв репрессий, а на следующий день, 1 сентября, — День независимости республики.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Мирзиёева орденом Александра Невского. Узбекский лидер получил награду «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между двумя государствами. 24 июля Путин также поздравил узбекского лидера с 65-летием и обсудил с ним ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.