Наловил и накормил: президент Туркменистана угостил детдомовцев рыбой

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую собственноручно наловил во время отпуска. Подарок отправили на уху.
Лидер государства всегда проводит отдых с пользой для здоровья. На этот раз он отправился на рыбалку на одно из живописных озёр страны,
Издание уточняет, что Бердымухамедов отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам «Дворца благоденствующих», это детский дом в Ашхабаде.
Отмечается, что дети поблагодарили президента.
В отпуске сейчас находится не только глава государства. Как писал NEWS.ru, он также отправил на отдых правительство страны и руководителей отраслевых ведомств. Однако провести свободное время они могут только в здравницах внутри страны.
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