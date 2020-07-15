Наловил и накормил: президент Туркменистана угостил детдомовцев рыбой

https://static.news.ru/photo/811a7b38-c752-11ea-a772-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую собственноручно наловил во время отпуска. Подарок отправили на уху.

Лидер государства всегда проводит отдых с пользой для здоровья. На этот раз он отправился на рыбалку на одно из живописных озёр страны, передаёт РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства «Нейтральный Туркменистан».

Издание уточняет, что Бердымухамедов отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам «Дворца благоденствующих», это детский дом в Ашхабаде.

Отмечается, что дети поблагодарили президента.

В отпуске сейчас находится не только глава государства. Как писал NEWS.ru, он также отправил на отдых правительство страны и руководителей отраслевых ведомств. Однако провести свободное время они могут только в здравницах внутри страны.