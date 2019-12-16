Новую аранжировку к песне Игоря Саруханова «Каракум» записал президент Туркменистана Гурбангул Бердымухамедов со своим внуком Керимом. Новой музыкальной композиции государственное телевидение страны уделило почти треть эфирного времени новостного выпуска.
На кадрах,
По данным государственного информагентства TDH, глава государства
Как писал NEWS.ru, в ноябре чиновники Туркменистана поручили ударникам сельхозтруда самостоятельно приобрести подарки, которые им же потом вручили на Празднике урожая от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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