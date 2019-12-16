https://static.news.ru/photo/e5cd224e-201b-11ea-97ac-fa163e074e61_660.jpg Гурбангул Бердымухамедов Фото: kremlin.ru

Новую аранжировку к песне Игоря Саруханова «Каракум» записал президент Туркменистана Гурбангул Бердымухамедов со своим внуком Керимом. Новой музыкальной композиции государственное телевидение страны уделило почти треть эфирного времени новостного выпуска.

На кадрах, опубликованных на YouTube, молодой человек работает за пультом, а Бердымухамедов даёт советы о соблюдении музыкальных традиций народа. Одновременно аркадаг играет на гитаре.

По данным государственного информагентства TDH, глава государства обменивался с родственником мнениями о современном искусстве. Эти действия должны помочь в эстетическом воспитании молодёжи страны.

Как писал NEWS.ru, в ноябре чиновники Туркменистана поручили ударникам сельхозтруда самостоятельно приобрести подарки, которые им же потом вручили на Празднике урожая от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.