Президент Туркменистана учредил праздник алабая

https://static.news.ru/photo/2997566c-779a-11eb-82ed-96000091f725_660.jpg Фото: akc.org

Праздник алабая появился в Туркменистане по решению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Его будут отмечать вместе с Национальным праздником туркменского скакуна.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Международной ассоциацией «Туркменские алабаи» обеспечить проведение Праздника туркменского алабая на высоком организационном уровне, — говорится в указе, подписанном главой государства.

Такое решение руководитель страны принял в целях «приумножения мировой славы туркменского алабая», а также для развития собаководства в стране. Отмечать праздник планируется в последнее воскресенье апреля, передаёт Turkmenportal.

Накануне стало известно, что Бердымухамедов собирается построить отель за 33 млрд рублей, названный в его честь. На территории будет питомник для алабаев.

До этого туркменский президент открыл в столице страны золотой памятник собаке породы алабай. Монумент установлен на постаменте, окружённом видеоэкраном. В ходе церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием алабаев.

В 2019 году Бердымухамедов подарил щенка этой породы Дмитрию Медведеву, который на тот момент занимал пост премьер-министра России, писал NEWS.ru.