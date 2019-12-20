Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов выступил тренером для глав силовых ведомств страны.
Мероприятие прошло 14 декабря в тренажёрном зале Олимпийского городка столицы государства. Видео с тренировки
Как писал NEWS.ru, в сентябре Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу, посвящённую алабаям — среднеазиатским овчаркам. До этого он подарил щенка этой породы премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В октябре 2017 года аналогичный презент туркменский властитель преподнёс российскому коллеге Владимиру Путину.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен