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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял состав Совета безопасности страны. Государственным секретарём остался Станислав Зась.

Из состава межведомственного совещания были исключены глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич и депутат парламента Олег Белоконев, следует из указа главы государства, опубликованного на...