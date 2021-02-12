Президент Туркмении назначил сына своим заместителем

https://static.news.ru/photo/8c50c948-6e10-11eb-ad39-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером и главой Высшей контрольной палаты страны.

Так как президент государства является одновременно премьер-министром, мужчина стал заместителем туркменского лидера. Для этого Бердымухамедову пришлось увеличить число вице-премьеров. Он подписал постановление, согласно которому должность создана для «дальнейшего совершенствования работы кабинета министров и Государственного совета безопасности», а также для усиления контроля за госсобственностью, в том числе за «хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству», передаёт Turkmenportal.

По словам самого президента, его сын будет заниматься цифровизацией, здравоохранением, экономикой, образованием и внедрением инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства.

Как писал NEWS.ru, 63-летний Бердымухамедов провёл конкурс по скоростному записыванию за ним. На видеозаписи люди в спортивных костюмах быстро записывали в блокноты слова в присутствии главы Туркмении. Мероприятие прошло на Олимпийском стадионе.