Президент Туркмении построит отель в свою честь за 33 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d11903f8-693b-11eb-abfe-96000091f725_660.jpg Фото: turkmenistan.gov.tm

Власти Туркмении намерены построить в стране отель, названный в честь президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Стоимость строения составит 33 млрд рублей.

Государственное телевидение показало кадры с совещания президента, где демонстрировались слайды с объектами, которые планируют построить. Была указана стоимость, заказчик, исполнитель и сроки строительства.

Так, французская компания Bouygues Construction построит Центр международных приёмов, здание банка «Туркменбаши», правительственную трибуну для приёма парадов в Ашхабаде и отель «Аркадаг». Общая стоимость объектов составит $1,37 млрд. Отель оценивается в $448 млн (33, 6 млрд рублей).

«Аркадаг» является официальным титулом Бердымухамедова и переводится на русский как «Покровитель». Также будет построен питомник для алабаев. Его возведением займётся туркменская компания Myradym, сообщает «Хроника Туркменистана».

Как писал NEWS.ru, 63-летний Бердымухамедов провёл конкурс по скоростному записыванию за ним. На видеозаписи люди в спортивных костюмах быстро записывали в блокноты слова в присутствии главы Туркмении. Мероприятие прошло на Олимпийском стадионе.