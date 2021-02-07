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Президент Туркмении построит отель в свою честь за 33 млрд рублей

14:35, 07 февраля 2021 21
Фото: turkmenistan.gov.tm

Власти Туркмении намерены построить в стране отель, названный в честь президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Стоимость строения составит 33 млрд рублей.

Государственное телевидение показало кадры с совещания президента, где демонстрировались слайды с объектами, которые планируют построить. Была указана стоимость, заказчик, исполнитель и сроки строительства.

Так, французская компания Bouygues Construction построит Центр международных приёмов, здание банка «Туркменбаши», правительственную трибуну для приёма парадов в Ашхабаде и отель «Аркадаг». Общая стоимость объектов составит $1,37 млрд. Отель оценивается в $448 млн (33, 6 млрд рублей).

«Аркадаг» является официальным титулом Бердымухамедова и переводится на русский как «Покровитель». Также будет построен питомник для алабаев. Его возведением займётся туркменская компания Myradym, сообщает «Хроника Туркменистана».

Как писал NEWS.ru, 63-летний Бердымухамедов провёл конкурс по скоростному записыванию за ним. На видеозаписи люди в спортивных костюмах быстро записывали в блокноты слова в присутствии главы Туркмении. Мероприятие прошло на Олимпийском стадионе.

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