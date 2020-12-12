Президент Туркмении помиловал почти 2100 заключённых в честь праздника

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь 25-летия нейтралитета государства подписал два указа об амнистии 2082 заключённых, отбывающих наказание в стране. Среди помилованных 2078 граждан Туркмении и четверо иностранцев.

Амнистированные граждане Туркмении будут отпущены из-под стражи. С них снимут любые обязательства по проживанию на определённой территории. Иностранным гражданам даровано полное помилование, пишет РИА Новости.

Лидер страны поручил вице-премьеру Чары Аманову, отвечающему за силовые ведомства, добиться скорейшего освобождения помилованных и помочь им с трудоустройством.

В Туркмении президент регулярно подписывает указы о помиловании заключённых в честь крупных государственных праздников. Обычно такие указы издаются около четырёх раз в год.

Прошлые указы о помиловании были подписаны в сентябре в честь Дня независимости страны. Тогда были освобождены 812 заключённых, писал NEWS.ru.