Президент Туркмении отказался от поездки в Москву на парад Победы

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.

По словам туркменского лидера, отказ связан с тем, что 29 июня ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Для туркмен это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Но из-за карантинных мер, когда каждый прибывающий в страну из-за рубежа должен пройти двухнедельную самоизоляцию, визит в РФ невозможен, передаёт РИА Новости.

Бердымухамедов отметил, что в торжествах в российской столице примет участие правительственная делегация Туркменистана во главе с министром обороны Бегенчем Гундогдыевым. Он поздравил Путина с торжествами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на параде.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ отказался присутствовать на параде Победы в Москве. А до этого такие же решения приняли азербайджанский президент Ильхам Алиев, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также лидеры некоторых других государств.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году. При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в параде Победы 24 июня будут участвовать военные из 12 стран. По словам офицера, который будет командовать парадом, иностранцы уже прибыли в Москву. По Красной площади пройдут военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

13 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества, писал NEWS.ru.