https://static.news.ru/photo/85c55a4e-d6a9-11e9-9ed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу, посвященную алабаям — среднеазиатским овчаркам.

Произведение рассказывает о породных особенностях алабаев, их характере и значении этих собак для туркменов. Кроме того, на заседании правительства Бердымухамедов продекламировал своё стихотворение о среднеазиатских овчарках, пишет « Нейтральный Туркменистан ».

Как писал News.ru ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка алабая. По мнению обоих политиков, пёс сразу признал хозяина. Щенок робко подошёл к Медведеву и улёгся у него в ногах. Российский премьер ласково потрепал собаку.