Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу, посвященную алабаям — среднеазиатским овчаркам.
Произведение рассказывает о породных особенностях алабаев, их характере и значении этих собак для туркменов. Кроме того, на заседании правительства Бердымухамедов продекламировал своё стихотворение о среднеазиатских овчарках, пишет «
Как писал News.ru ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву щенка алабая. По мнению обоих политиков, пёс сразу признал хозяина. Щенок робко подошёл к Медведеву и улёгся у него в ногах. Российский премьер ласково потрепал собаку.