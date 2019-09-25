https://static.news.ru/photo/e975ac3e-df86-11e9-99f0-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов выступил с предложением о создании в стране двухпалатного парламента. Для этого президент страны хочет поменять Конституцию.

Реализация идеи состоит в объединении Халк Маслахаты (Народного Совета) и меджлиса (парламента) в одну систему, которая будет работать как законодательная и представительная ветви власти, передаёт ТДХ .

Глава государства распорядился сформировать конституционную комиссию, предложения которой будут представлены к следующему заседанию действующего парламента в 2020 году.

Ранее News.ru писал, что власти Туркменистана провели массовое обновление портретов президента республики. Причиной стали небольшие изменения в имидже Бердымухамедова. Летом прошлого года глава государства начал появляться на публике поседевшим. Перемены в образе отразились на официальном портрете президента, на котором ранее он изображался с чёрными волосами. Власти республики обязали школы, больницы и другие бюджетные учреждения за свой счёт закупить новые портреты.