Президент Таджикистана призвал не поститься в Рамадан

https://static.news.ru/photo/c29eed2e-853e-11ea-8ebe-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил население страны с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. В своём обращении политик призвал отложить пост из-за пандемии коронавируса.

В первую очередь его предложение касалось местных фермеров — работников сельскохозяйственной сферы, которые в период пандемии должны оставаться здоровыми и продуктивными. Те, кто не может поститься по причине болезней, смогут «наверстать упущенное» позднее, передаёт Reuters.

Я настоятельно призываю всех, кто работает в полях, во имя своего здоровья и здоровья своих близких, обеспечения благополучия своих домохозяйств, использовать это разрешение и отложить пост до более благоприятного времени, — заявил Рахмон.

На территории Таджикистана не было выявлено случаев заражения COVID-19. Власти страны закрыли границы и принимают другие меры для предотвращения распространения инфекции. В азиатском государстве закрыты мечети, уточняет агентство.

Как писал NEWS.ru, временное закрытие границ Таджикистана не распространяется на иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей.