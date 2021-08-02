Президент Таджикистана назначил нового посла в России

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил новым главой диппредставительства в Москве Давлатшох Гулмахмадзода, который ранее занимал пост заместителя премьер-министра. Об этом сообщило национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) «Ховар».

Назначить Гулмахмадзода Давлатшоха Курбонали чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации, — говорится в указе президента.

Ещё одним указом президента Давлатшох Гулмахмадзода освобождён от должности заместителя премьер-министра страны.

Ранее данную должность занимал Имомуддин Сатторов, который по совместительству также был послом в Армении. Как отмечено в указе президента, он был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.