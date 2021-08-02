Президент Таджикистана назначил нового посла в России
Сона Рустамова
Сона Рустамова
17:40, 02 августа 2021
Президент Таджикистана Эмомали РахмонФото: facebook.com/khadamotimatbuot
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил новым главой диппредставительства в Москве Давлатшох Гулмахмадзода, который ранее занимал пост заместителя премьер-министра. Об этом сообщило национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) «Ховар».
Назначить Гулмахмадзода Давлатшоха Курбонали чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации, — говоритсяв указе президента.
Ещё одним указом президента Давлатшох Гулмахмадзода освобождён от должности заместителя премьер-министра страны.
Ранее данную должность занимал Имомуддин Сатторов, который по совместительству также был послом в Армении. Как отмечено в указе президента, он был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Главы государств обсудили процесс подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).