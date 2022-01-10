Таджикистан предложил создать в ОДКБ единый список террористов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил сформировать единый список организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ, а также принять целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганской границы. По словам Рахмона, отдельные граждане могут заручиться поддержкой террористов из Афганистана и пойти на самые крайние меры. Об этом президент Таджикистана заявил на онлайн-саммите ОДКБ. Прямая трансляция заседания ОДКБ ведётся на национальном телеканале «Хабар 24».

Он уточнил, что в северо-восточных провинциях Афганистана на границах ОДКБ насчитывается свыше 40 лагерей и центров по подготовке террористов, а их численный состав достигает более шести тысяч боевиков.

Нас крайне волнует тот факт, что на территории Афганистана укрепляются и позиции боевиков ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), особенно его филиалов, — заявил Рахмон.

Ранее глава Таджикистана заявил, что события в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом, религиозным радикализмом и транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков. Он также напомнил, что неоднократно обращал внимание на наличие в странах ОДКБ, СНГ и ШОС «спящих» ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма.