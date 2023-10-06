Президент Молдавии заявила о попытке госпереворота «командой Пригожина»

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что погибший в авиакатастрофе российский бизнесмен Евгений Пригожин планировал организовать госпереворот в республике. В интервью изданию Financial Times она отметила, что спецслужбам удалось предотвратить подготовку этой акции.

Согласно имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный его командой, — сказала Санду.

Источники этой информации она не раскрыла. Кроме того, президент бездоказательно обвинила Россию в попытках вмешательства во всеобщие выборы на территории Молдавии с использованием «большого количества денег».

В июне МИД Молдавии обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в республике. Как утверждали в ведомстве, отношения между двумя государствами в значительной степени пострадали после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.

Позднее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что ФСБ России создает шпионскую сеть в республике. Представители российского посольства отвергли эти обвинения, заявив, что с сожалением относятся к подобным высказываниям молдавских чиновников. При этом дипломаты подчеркнули, что обвинения Москвы в дестабилизации уже давно стали «визитной карточкой» в рамках скоординированной антироссийской линии стран Запада.