Президент Молдавии выступил за возобновление сотрудничества с МВФ

https://static.news.ru/photo/25806700-4778-11eb-b257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Новый президент Молдавии Майя Санду считает, что стране необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса.

Обсудила с председателем Национального банка страны Октавианом Армашу макроэкономическую ситуацию в контексте экономического кризиса, который переживает Молдавия, ситуацию в банковской системе и необходимость возобновления отношений с МВФ, — приводит слова Санду ТАСС.

По её словам, она заверила председателя Нацбанка, что намерена поддержать инициативы ведомства, которые могли бы стабилизировать финансовую ситуацию стране.

В июле 2020 года МВФ и правительство Молдавии предварительно согласовали перечень реформ, которые позволили бы республике претендовать на финансовую помощь фонда в размере $558 млн. Предыдущая программа сотрудничества Кишинёва и МВФ завершился в марте.

В апреле NEWS.ru писал, что Совет директоров Международного валютного фонда утвердил чрезвычайную помощь Молдавии в размере $235 млн для борьбы с пандемией COVID-19. Эти средства должны были пойти на поддержку платёжного баланса и системы здравоохранения страны.