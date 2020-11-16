Президент Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/d6d52f8c-27ec-11eb-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: dodon.md

Действующий молдавский лидер Игорь Додон поздравил главу проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду с победой на президентских выборах.

Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю её с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях, — цитирует его РИА Новости.

Второй тур президентских выборов проходил в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, за Санду проголосовали 57,7% избирателей, а Додон набрал 42,2% голосов.

В соответствии с законодательством Молдавии победителем президентских выборов становится кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Президент республики выбирается на четыре года.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду поздравил с победой глава правительства Молдавии Ион Кику. Премьер пожелал ей успехов и сил для работы в интересах страны и её народа.