Додон планирует посетить Москву 24–25 декабря

https://static.news.ru/photo/39252912-3b8e-11eb-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий президент Молдавии Игорь Додон запланировал поездку в Москву на 24-25 декабря. Он приедет в Россию вместе с руководством Партии социалистов Республики Молдова уже после того, как сложит с себя полномочия президента.

Вечером 24 декабря отправляюсь в Москву. На 25 декабря запланировано много встреч, не буду вдаваться в подробности сейчас. Это будут очень важные встречи. Мы едем с руководством ПСРМ, — приводит слова Додона ТАСС.

В ноябре Додон заявлял, что на эти даты в Молдавии запланирована инаугурация нового президента страны — его ключевого оппонента Майи Санду, победившей на президентских выборах. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Накануне NEWS.ru писал, что Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Во втором туре она получила 57,75% голосов.

Второй тур выборов президента Республики Молдова прошёл 15 ноября 2020 года. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность.