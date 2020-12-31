Президент Молдавии Майя Санду посетит Украину

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Президент Молдавии Майя Санду запланировала официальный визит на Украину. Она прибудет туда впервые в статусе главы государства.

Как написал в колонке для украинской газеты «Зеркало недели» замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, предстоящая поездка Санду направлена на перезагрузку отношений между двумя странами. Он также назвал дату визита.

Новый год начнём с перезагрузки двусторонних отношений с Молдавией — 12 января состоится официальный визит на Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для неё первым с момента избрания, — говорится в заметке.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее отмечал, что симпатизировал Санду в предвыборной гонке в Молдавии. Он рассказал, что встречался с молдавским политиком и знаком с её позицией по Крыму, а также по Украине в целом. Зеленский добавил, что мнение Санду относительно ситуации в Донбассе понятно ему гораздо больше, чем предыдущего президента Игоря Додона.

Как писал NEWS.ru, сама Санду анонсировала в январе поездки в Киев и в Брюссель. Кроме того, она готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем.