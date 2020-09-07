Президент Лукашенко даст большое интервью

https://static.news.ru/photo/539449c8-f1a0-11ea-a8f5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, даст большое интервью, в котором «как всегда откровенно» ответит на «самые острые вопросы».

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи,

Как писал NEWS.ru, 7 сентября Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.