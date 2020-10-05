Президент Киргизии заявил, что приказал силовикам не стрелять

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что отдал приказ не открывать огонь.
Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации, — отметил он.
По его словам, спокойствие в государстве и стабильность общества «ценнее любого депутатского мандата».
Жээнбеков также подчеркнул, что протестующие «нарушили мирную жизнь горожан», отказались повиноваться сотрудниками правоохранительных органов, избили врачей и повредили здания.
Президент сообщил, что предложил ЦИК провести тщательное расследование нарушений и при необходимости аннулировать результаты выборов.
Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил, — заявил он.
Жээнбеков
Ранее NEWS.ru писал, что жители Киргизии, протестующие из-за результатов парламентских выборов, захватили здание правительства республики в столице страны. Чиновников, пришедших на работу утром 6 октября, не пускают в помещения.
Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека утром 5 октября. В протестах участвовали около 5–6 тысяч человек. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Демонстранты забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.
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