Президент Киргизии взял краткосрочный отпуск

Президент Киргизии Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный отпуск. Он продолжает получать оперативную информацию о ситуации в стране и регионе, говорится на сайте главы государства. О причинах ухода в отпуск не сообщается.

Глава государства продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов, — говорится в заявлении.

Ранее Жапаров допустил возможность того, что некоторые граждане республики могли принять участие в митингах в Казахстане. По его словам, в стране находится много киргизов, приехавших на заработки.

Глава государства уточнил, что власти Киргизии владеют полной информацией о происходящем в соседней республике. В частности, как только появились сообщения о музыканте Викраме Рузахунове, которого задержали по подозрению в терроризме, соответствующим министерствам были отданы распоряжения сделать всё возможное, чтобы вернуть гражданина Киргизии на родину.

У посольства Казахстана в Бишкеке прошёл митинг с участием около 150 человек с требованием освободить Рузахунова. Протестующие находились возле посольства в течение двух часов. Позднее музыканта освободили, его везут в Бишкек.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.