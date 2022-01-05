18+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Президент Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане

08:32, 06 января 2022
Президент Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане Садыр Жапаров Фото: SadyrJaparov1968/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Киргизии Садыр Жапаров минувшей ночью переговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров с лидерами стран ОДКБ, он выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из Казахстана, о человеческих жертвах и случаях мародёрства, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия, — заявили в пресс-службе.

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева с просьбой оказать содействие в преодолении «террористической угрозы». По словам Пашиняна, миротворцы прибудут на ограниченный период времени, их действия будут направлены на стабилизацию и нормализацию обстановки в стране.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео