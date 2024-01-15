Президент Киргизии рассказал о предотвращенном госперевороте Жапаров: готовившие переворот в Киргизии хотели устроить силовые провокации

Фото: Presidential press service of Ky/XinHua/Global Look Press

Садыр Жапаров

Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Киргизии летом прошлого года бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар». Оба сейчас находятся в розыске.

В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг, — сказал Жапаров.

В июне прошлого года спецслужбы Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота. В общей сложности группа заговорщиков состояла более чем из ста человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал информацию о задержаниях в Киргизии как «очень тревожную» и отметил, что в Кремле «внимательно отслеживают новости» по этому поводу.

До этого депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что вооруженный переворот может произойти в Белоруссии. Однако, считает депутат, шансы на его успех очень низкие. Он выразил уверенность, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся держать все под контролем, а местные жители проявят мудрость.