Президент Киргизии призвал чиновников не вешать его портреты в кабинетах

https://static.news.ru/photo/30c8bdda-6a08-11eb-aa2f-96000091f725_660.jpg Садыр Жапаров Фото: president.kg

Пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова Галина Байтерек заявила, что глава государства попросил чиновников не вешать его портреты на стены служебных помещений.

Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока ещё ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

По словам Байтерек, президент призвал украшать кабинеты портретами государственных деятелей, внёсших значительный вклад в укрепление страны и её социально-экономическое развитие. К таковым Жапаров отнёс первого секретаря ЦК Коммунистической партии Киргизии Исхака Раззакова и председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Сооронбай Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Жапаров. 10 января он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.

Как передавал NEWS.ru, после президентских выборов Жээнбеков вместе с семьёй покинул Киргизию.