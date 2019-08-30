https://static.news.ru/photo/5f0af388-cd4d-11e9-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков на открытии построенной в Бишкеке на средства ПАО «Газпром» школы рассказал, что дорожит хорошими отношениями с Россией.

Отдельно он заметил, что сотрудничество с «Газпромом» вносит огромный вклад в экономику государства не только за счёт поставок газа и ГСМ, но и реализацией социально значимых проектов. Он подчеркнул, что компания инвестировала в развитие Киргизии более $500 миллионов, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днём независимости республики и выразил надежду на заключение нового соглашения о сотрудничестве.