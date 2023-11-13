Президент Казахстана выразил соболезнования Назарбаеву из-за смерти брата

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования первому лидеру республики Нурсултану Назарбаеву в связи со смертью его брата Болата, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства. На похоронах Токаев присутствовать не будет.

Глава государства выразил соболезнования первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, — заявил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Младший брат первого президента Казахстана умер после продолжительной болезни. В начале ноября он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Алма-Аты. По информации некоторых СМИ, с 2015 года он боролся с онкологическим заболеванием — раком гортани, который был осложнен из-за тромбоза и внутрибольничной пневмонии. Помимо это, Болат Назарбаев страдал от диабета и был инсулинозависимым.

Ранее в возрасте 68 лет скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Причиной смерти политика стал сердечный приступ во время его отдыха в Шанхае. В последний раз Кэцян выступал в марте 2023 года с докладом о работе правительства на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. По завершении парламентской сессии он ушел на пенсию.