Токаев и Путин встретятся 10–11 февраля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет с визитом в Москву 10–11 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в российской и казахской столицах. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Это будет плановый визит Токаева, заявили собеседники издания. Известно, что после Москвы он отправится в Казань.

Новый контекст сотрудничества Москвы и Нур-Султана на высшем уровне, по данным издания, возник после протестов и беспорядков начала января 2022 года и последовавшим за ними завершением транзита власти в Казахстане.

7 февраля Токаев подписал поправки в закон, которые лишают первого главу государства Нурсултана Назарбаева права пожизненно занимать пост председателя Совбеза. Также он лишается права быть председателем Ассамблеи народов страны. В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя АНК и передать их действующему президенту. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.

Ранее Токаев опроверг появившуюся в соцсетях информацию о переносе казахстанской столицы из Нур-Султана в город Костанай.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имевшемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения её главы Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.