Президент Казахстана предложил провести саммит ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефоном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил в ближайшее время провести саммит ОДКБ, информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Как сообщается, Путин поддержал данную инициативу.

По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя Организации. Владимир Путин поддержал это предложение, — указано в сообщении на сайте Кремля.

Токаев в телефоном разговоре также подробно рассказал о ситуации в Казахстане и поблагодарил за помощь, оказанную в рамках ОДКБ. Президенты также обсудили меры по наведению порядка в республике.

Ранее президент Казахстана заявил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ в Нур-Султан позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в «контртеррористической операции».

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.