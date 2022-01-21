Президент Казахстана назвал главную причину начала акций протеста

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной причиной начала акций протеста в республике стало сильное расслоение в доходах между богатыми и бедными. Он оценил обстановку в стране перед митингами словами «пороховая бочка». Этим воспользовались террористы, попытавшиеся дестабилизировать ситуацию, передаёт Telegram-канал портала Tengrinews.

Произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами <...>. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана <...>. Нам нужно срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые правила игры: честные, прозрачные, справедливые, — сказал Токаев.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайного положения был снят на всей территории Казахстана. Его ранее ввёл Токаев после начала массовых беспорядков в стране. Тем не менее госсекретарь страны Ерлан Карин заявил, что в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня.

Также стало известно, что 28 января в Нур-Султане пройдёт внеочередной съезд правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Как ожидается, полномочия председателя партии перейдут от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Токаеву.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цены на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности на Жанаозен, Актау и Павлодар.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.